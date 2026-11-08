Israele, Eisenkot lancia un appello ai partiti: "Un governo di emergenza fondato su quattro principi"

“Sono qui oggi con un profondo senso del dovere e nella piena consapevolezza della grande responsabilità e del peso che gravano sulle mie spalle. Davanti a me, e sempre nei miei pensieri, ci sono tutti i cittadini di Israele”. Lo ha detto Gadi Eisenkot dopo aver ricevuto dal presidente Isaac Herzog l’incarico di formare il nuovo governo. Eisenkot ha invitato partiti e singoli parlamentari a partecipare al progetto e a sostenerlo, indicando quattro principi fondamentali su cui costruire un’eventuale intesa: il riconoscimento di Israele come Stato ebraico e democratico, l’adesione ai valori della Dichiarazione d’Indipendenza, l’obbligo di servizio militare, nazionale o civile per tutti i cittadini e il riconoscimento di Hamas come organizzazione terroristica, con l’impegno a smantellarne il potere militare e politico.