Inondazioni a Erbil, strade allagate e automobili bloccate sotto i ponti

Inondazioni improvvise hanno colpito la città di Erbil, nella regione autonoma curda dell’Iraq, nella tarda serata di sabato. Le autorità hanno riferito che due persone, tra cui un bambino, hanno perso la vita. Le alluvioni sono state causate da precipitazioni eccezionalmente intense, che hanno paralizzato gran parte del sistema fognario della città. Numerose abitazioni, negozi e centri commerciali hanno subito gravi danni a causa dell’allagamento. I proprietari dei negozi sono stati visti mentre cercavano di caricare la propria merce sui veicoli per evitare ulteriori danni. Gru e carri attrezzi sono intervenuti per recuperare numerose automobili rimaste bloccate sotto ponti e nei sottopassaggi.