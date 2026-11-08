Giappone, terremoto di magnitudo 5.7: il momento della scossa

Un forte terremoto ha scosso il Giappone centrale nelle prime ore di domenica, frantumando le vetrine dei negozi, costringendo le persone a fuggire dagli edifici e causando almeno 22 feriti. Secondo l’Agenzia meteorologica nipponica, si è trattato di un sisma di magnitudo 5.7 mentre per l’U.S. Geological Survey è stato di magnitudo 5.5. È stata colpita un’ampia area nei pressi della prefettura di Aichi, tra cui la città di Hamamatsu, le antiche capitali di Kyoto e Nara e le vicine prefetture di Yamanashi, dove si trova il Monte Fuji, nonché quella di Gifu. L’epicentro è stato registrato a circa 40 chilometri sotto la superficie terrestre, nella prefettura di Shizuoka.