Dana White: "Io portavoce della Casa Bianca? Sto volando a Washington, lunedì incontrerò Trump"

(LaPresse) Donald Trump ha offerto a Dana White, presidente dell’Ultimate Fighting Championship (UFC), l’incarico di addetto stampa della Casa Bianca. “Sto volando a Washington D.C. proprio ora”, ha detto l’imprenditore e personaggio televisivo statunitense durante una conferenza stampa a Londra. “Abbiamo un incontro lunedì”, ha affermato White riferendosi al presidente degli Stati Uniti. “Sono sicuro che avremo molto di cui parlare dopo”, ha aggiunto evitando di rivelare i dettagli delle conversazioni avute con il leader repubblicano. Tuttavia la Cnn, citando fonti informate, nella serata di sabato ha fatto sapere che White avrebbe rifiutato la proposta di Trump.
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