Cisgiordania, l'Idf isola una parte di Hebron per una commemorazione ebraica annuale

Nelle scorse ore centinaia di fedeli ebrei si sono riuniti nella città di Hebron, in Cisgiordania, per celebrare la commemorazione annuale di Sara, moglie del patriarca biblico chiamato Abramo dagli ebrei e Ibrahim dai musulmani. L’Idf ha isolato l’area per prevenire potenziali scontri tra israeliani e palestinesi.

Bandiere di Tel Aviv sono state esposte presso il sito religioso, noto agli ebrei come Grotta dei Patriarchi e ai musulmani come Moschea di Ibrahim. Il posto è venerato come luogo tradizionale di sepoltura dei patriarchi e delle matriarche bibliche: si crede che, oltre a Sara, il sito ospiti le spoglie di Abramo, Isacco e Giacobbe.