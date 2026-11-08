Bergamo, donna uccisa in casa a Palosco: sospetti sul figlio, carabinieri sul posto

Una donna di 70 anni è stata uccisa in casa a Palosco, in provincia di Bergamo. La vittima è stata trovata nella sua abitazione, una villetta in via Paolo VI nel paese del Bergamasco, questa mattina dopo un controllo della polizia locale, allertata da un parente della donna che non la sentiva da giorni. L’omicidio dovrebbe risalire a qualche giorno fa. Sul posto è stato trovato anche il figlio, di 47 anni, in stato di shock. La donna sarebbe stata accoltellata, ma sono in corso le indagini da parte dei carabinieri. Il figlio al momento è trattenuto dai militari dell’Arma e la sua posizione è al vaglio: non è escluso che possa aver aggredito lui la madre.