Attacchi hacker, Tajani: “Non sottovalutiamo il rischio, ma non ci facciamo intimidire”

“Domani al G7 affronteremo anche il tema della guerra ibrida e degli attacchi che ci sono stati negli ultimi giorni, perché è un tema che riguarda l’Occidente e l’Europa. Non ci facciamo intimidire e respingiamo gli attacchi di ‘No name‘, che sono filo-russi, e anche di altri. Il rischio c’è e non lo dobbiamo sottovalutare, ma siamo attrezzati per respingere questi attacchi”, ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine della visita degli uffici del Csirt (Computer Security Incident Response Team) della Farnesina. “Io non credo che la Russia voglia dichiarare guerra all’Europa e all’Occidente”, ha proseguito Tajani, “ma certamente qualcosa ci porta a guardare a est per questo tipo di attacco che mira a portare caos, compreso il tentativo di influenzare le elezioni in Occidente. Il rischio c’è e non va sottovalutato. Sono stato oggetto di attenzioni particolari da parte di hacker, ero stato già avvisato e vigiliamo. Preoccupa quando si mettono in mezzo le famiglie, ma questo non deve metterci paura. Come ho detto, non ci facciamo intimidire”.