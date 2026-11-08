Arabia Saudita, Houthi rivendicano attacchi su Riad: l'annuncio

Gli Houthi hanno rivendicato la responsabilità di un attacco al distretto finanziario della capitale saudita, Riad. Secondo testimoni l’attacco avrebbe causato danni a un grattacielo appartenente al colosso petrolifero Aramco. “Le forze armate yemenite hanno condotto quattro operazioni militari di precisione, utilizzando diversi missili balistici e da crociera e droni”, ha dichiarato il gruppo in un comunicato citato dai media arabi. Tra gli obiettivi indicati figurano il centro finanziario, l’aeroporto di Riad, i serbatoi di stoccaggio del petrolio di Aramco e la città di Abqaiq, nell’Arabia Saudita orientale.