A Gaza campi profughi allagati, un palestinese sfollato: "Non abbiamo più un posto dove dormire"

Situazione tragica a Deir Al-Balah, nella Striscia di Gaza, dove i palestinesi devono continuare a fare i conti con le inondazioni, dovute alle forti piogge, che hanno allagato le loro tende e i loro rifugi. “Non riusciamo nemmeno a tirare fuori un solo cucchiaio per mangiare. È ormai tardo pomeriggio, si avvicina il tramonto, e io e i miei figli non abbiamo ancora fatto colazione”, ha detto Raed Tafish, sfollato da Gaza City. “Non c’è acqua potabile e non sappiamo a chi rivolgerci. La nostra tenda è crollata, non abbiamo un posto dove dormire, ed eccoci qui, per strada”, ha aggiunto. “Stiamo cercando di riparare le tende come possiamo ma sono allagate. I nostri materassi, il cibo e le bevande, tutto, sono stati completamente inzuppati da un misto di acqua piovana e liquami. Le tende sono completamente sommerse”, ha affermato Tariq Hellis, sfollato dalla zona orientale di Gaza City.