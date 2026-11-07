Ucraina, attacco russo a Komyshuvakha: soccorritori al lavoro tra le macerie

(LaPresse) È salito a oltre 50 il bilancio delle vittime dell’attacco russo contro il villaggio ucraino di Komyshuvakha, nella regione di Zaporizhzhia, in Ucraina. Secondo quanto riferito dal Servizio statale di emergenza dell’Ucraina, diverse bombe aeree guidate russe hanno colpito lunedì un’ex scuola e un rifugio nelle vicinanze, mentre numerosi residenti erano in attesa di ricevere aiuti umanitari. Il villaggio si trova nei pressi della linea del fronte. Dopo i bombardamenti, i soccorritori hanno avviato le operazioni di ricerca tra le macerie degli edifici distrutti, continuando a rimuovere i detriti alla ricerca di eventuali sopravvissuti. Le operazioni sono rese particolarmente difficili dal rischio di nuovi attacchi russi. Sulla tragedia è intervenuto anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che attraverso un messaggio pubblicato su X ha criticato la reazione della comunità internazionale. «Purtroppo, la reazione del mondo a questo folle attacco è stata minima», ha dichiarato, chiedendo una risposta forte anche per gli altri crimini commessi dalla Russia contro l’Ucraina. «Il male va sempre oltre se non viene contrastato», ha aggiunto. Intanto, per i sopravvissuti, le operazioni di evacuazione sono state accompagnate da momenti di grande angoscia e incertezza, soprattutto per chi non ha ancora notizie dei propri familiari. Il bilancio delle vittime resta al centro delle operazioni di soccorso, mentre proseguono le ricerche tra le strutture devastate dai bombardamenti.