Trump: "Stiamo facendo molti progressi nei negoziati con Russia e Ucraina"

(LaPresse) Donald Trump interviene su Russia, Ucraina, Iran ed economia americana. Il presidente degli Stati Uniti ha rilasciato alcune dichiarazioni al suo arrivo a Palm Beach, in Florida, soffermandosi sui principali dossier internazionali e sulla situazione economica del Paese. Trump ha riferito di aver tenuto diversi incontri a Mar-a-Lago e di aver avuto una serie di conversazioni telefoniche su Russia e altre questioni internazionali. «Abbiamo appena avuto un incontro molto positivo, abbiamo effettuato molte telefonate proficue e stiamo andando molto bene», ha dichiarato. Il presidente ha poi parlato dei rapporti con Mosca e Kiev: «Stiamo lavorando bene con la Russia e l’Ucraina. Stiamo facendo molti progressi. Abbiamo fatto molti progressi anche con l’Iran». Sul fronte economico, Trump ha definito l’andamento dell’economia americana «incredibile», sostenendo tuttavia che ci sia stata una battuta d’arresto dopo le elezioni di medio termine. Secondo il presidente, i mercati avrebbero perso circa 3.000 miliardi di dollari dopo la diffusione dei risultati positivi ottenuti dai Democratici. «È piuttosto sorprendente, ma così va la vita», ha commentato. Ampio spazio anche alla questione iraniana. Trump ha ribadito che gli Stati Uniti non permetteranno all’Iran di dotarsi di armi nucleari e ha affrontato il tema della produzione petrolifera americana, affermando che oggi il Paese estrae più petrolio rispetto al periodo precedente alla guerra. Il presidente ha inoltre contestato la definizione di guerra per la situazione in corso: «Non può essere una guerra quando per cinque mesi nessuno è rimasto ferito, ucciso o altro». Un riferimento che ha accompagnato con un confronto con il conflitto tra Russia e Ucraina, sostenendo che in quest’ultimo si registrerebbero 25mila vittime al mese.