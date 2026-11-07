Roma, Schlein: "Pieno sostegno a Gualtieri e a suo tentativo allargare alleanza"

(LaPresse) – “Pieno sostegno al sindaco Roberto Gualtieri che si ricandida per continuare un lavoro di grande trasformazione di questa città, mettendo al centro l’accessibilità, l’ha raccontato oggi: l’accessibilità della casa, l’accessibilità dei trasporti, l’accessibilità dei servizi, questo grande lavoro di ammodernamento e di rigenerazione urbana. Lo sosteniamo naturalmente in questo lavoro e lo sosteniamo anche in quello che ha dichiarato volere essere uno sforzo di allargamento ulteriore della maggioranza che lo sostiene, quindi saremo al suo fianco”. Così la segretaria Pd Elly Schlein a margine dell’evento di lancio della campagna elettorale di Roberto Gualtieri.