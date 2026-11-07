Roma, disarticolata piazza spaccio a Laurentino 38: sei arresti

(LaPresse) La Polizia di Stato ha smantellato una piazza di spaccio nel quartiere Laurentino 38, a Roma, arrestando sei persone, cinque in carcere e una ai domiciliari. Al centro dell’organizzazione un presunto capo, accusato di gestire il traffico di droga, anche attraverso importazioni dall’estero, e di ricorrere a estorsioni e armi. Le indagini, sviluppate tra il 2023 e il 2025, hanno documentato la distribuzione di ingenti quantitativi di cocaina, con consegne a domicilio e l’impiego di collaboratori e prestanome. L’inchiesta è partita dalla denuncia di un collaboratore dell’organizzazione, diventato vittima di pressioni estorsive per debiti legati allo spaccio. L’uomo sarebbe stato costretto a consegnare denaro e due veicoli, coinvolgendo anche i propri familiari nelle richieste del gruppo.