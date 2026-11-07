Polonia, spari sulla folla a Cracovia: il luogo della sparatoria

Sei persone sono morte e altre 15 sono rimaste ferite dopo che un uomo armato ha aperto il fuoco sabato pomeriggio in una piazza del mercato molto frequentata a Cracovia, in Polonia. Secondo la polizia, l’aggressore, cittadino polacco, ha preso di mira persone a caso mentre si dirigeva in auto verso la Piazza del Mercato (Rynek Główny), una delle principali attrazioni turistiche del centro cittadino. Tra i feriti anche alcuni agenti di polizia. L’uomo è stato raggiunto da colpi d’arma da fuoco e ferito durante uno scontro a fuoco con le forze dell’ordine, avvenuto a breve distanza dal luogo dell’attacco. Inizialmente il bilancio era di cinque vittime, ma il governo regionale della Małopolska lo ha successivamente aggiornato a sei in un comunicato pubblicato su X.