Polonia, sparatoria a Cracovia: i colpi tra la folla e il panico in strada

Gli spari e il panico tra la folla. Sei persone sono morte e altre 15 sono rimaste ferite dopo che un uomo armato ha aperto il fuoco sabato pomeriggio in una piazza molto frequentata di Cracovia, in Polonia. Secondo la polizia, l’aggressore, cittadino polacco, avrebbe preso di mira persone a caso mentre si dirigeva in auto verso la Piazza del Mercato (Rynek Główny), una delle principali attrazioni turistiche del centro cittadino. Tra i feriti anche alcuni agenti di polizia. L’uomo è stato raggiunto da colpi d’arma da fuoco e ferito durante uno scontro a fuoco con le forze dell’ordine, avvenuto a breve distanza dal luogo dell’attacco.