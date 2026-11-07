Paraguay, Pedro Alliana giura come nuovo presidente dopo l'impeachment di Santiago Peña

(LaPresse) Pedro Alliana è il nuovo presidente del Paraguay. L’ex vicepresidente ha prestato giuramento per portare a termine il mandato di Santiago Peña, destituito dal Senato con l’accusa di cattiva condotta nell’esercizio delle sue funzioni. Alliana resterà alla guida del Paraguay fino ad agosto 2028. La decisione è arrivata con un voto unanime: tutti i 44 senatori presenti hanno votato a favore della destituzione di Peña, mettendo fine in modo clamoroso a una delle presidenze considerate più stabili del Sudamerica. Alla base della crisi politica c’è il caso Ueno Bank. Appena tre giorni prima della decisione del Senato, le autorità di vigilanza avevano disposto il sequestro dell’istituto bancario, privando quasi tre milioni di clienti dell’accesso ai propri risparmi e alle carte bancarie. Una vicenda che ha innescato una profonda crisi finanziaria e istituzionale. Per l’ex presidente Santiago Peña sono arrivate anche conseguenze giudiziarie: dopo la destituzione, è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di abuso di fiducia, nell’ambito delle indagini legate al crollo della banca.