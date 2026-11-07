Papa Leone XIV arriva in Uruguay, 30mila persone lo accolgono a Montevideo

(LaPresse) A sole tre settimane da un intervento chirurgico per un tumore ai polmoni, Papa Leone XIV torna in viaggio e dà il via a una visita di 12 giorni in tre Paesi dell’America Latina. Il Pontefice, 71 anni, ha rassicurato sulle proprie condizioni di salute, dichiarando di sentirsi meglio di quanto si potesse immaginare e attribuendo la sua rapida ripresa a Dio, alle cure dei medici e al suo stile di vita sano. Prima tappa del viaggio è Montevideo, in Uruguay, raggiunta dopo un volo di 13 ore e mezza da Roma. Durante il tragitto, il Papa ha raccontato che alcune persone avevano dubitato della sua capacità di affrontare un viaggio così impegnativo. Ad accoglierlo nella capitale uruguaiana, uno dei Paesi più laici dell’America Latina, una folla di circa 30mila persone, secondo le stime del Vaticano. «Papa Leone, l’Uruguay è con te!», hanno scandito i fedeli e i presenti. Nonostante il lungo viaggio e il recente intervento chirurgico, Leone XIV è apparso in buone condizioni e sorridente durante la cerimonia ufficiale in Plaza Independencia. Nel corso dell’accoglienza, svoltasi all’aperto in un pomeriggio ventoso, ha salutato il presidente uruguaiano Yamandú Orsi e le autorità governative, mentre alle sue spalle sventolavano le bandiere dell’Uruguay e della Santa Sede.