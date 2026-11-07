Milano, corteo pro Pal nel quartiere di Affori: "Rompere ogni complicità con il sionismo"

(LaPresse) Decine di manifestanti in corteo a Milano, nel quartiere di Affori, per dimostrare solidarietà al popolo palestinese e per attaccare il governo Meloni. Diverse le bandiere della Palestina con cartelli contro il sionismo. “Con il popolo palestinese che resiste, rompere ogni complicità con il sionismo. 12-12 manifestazione nazionale, Roma: cacciamo il governo Meloni”, si legge su uno striscione portato in manifestazione. Il corteo è partito da via Pellegrino Rossi per poi raggiungere piazzale Maciachini.
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