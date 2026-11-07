Gaza, piogge torrenziali sulla Striscia: inondante le tende degli sfollati

(LaPresse) Le famiglie sfollate nella Striscia di Gaza hanno trascorso una notte insonne mentre la pioggia battente inondava le loro fragili tende, inzuppando materassi ed effetti personali e trasformando i sentieri del campo in pozze di acqua fangosa.

La pioggia segna l’inizio di un altro difficile inverno per centinaia di migliaia di palestinesi sfollati a causa della guerra e che vivono in tende o rifugi di fortuna con scarsa protezione.

L’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari ha affermato in un rapporto di ottobre che circa 950.000 palestinesi sfollati vivevano in insediamenti a rischio medio-alto di allagamento, di cui oltre 400.000 in aree considerate ad alto rischio.

Circa 294.250 famiglie necessitano di assistenza abitativa per la stagione delle piogge, ma le scorte disponibili erano sufficienti a fornire un’assistenza parziale solo al 18% di chi ne aveva bisogno.