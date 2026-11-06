Ucraina, Meloni: "Costa aperto a dibattuto su negoziatore, soluzione a Dublino"

“Mi ha risposto il presidente” del Consiglio europeo, “Costa nella serata di ieri, ha inviato una lettera dicendo che avrebbe trovato lo spazio nel Consiglio europeo informale di Dublino per questa discussione. Lo ringrazio anche perché nella lettera al presidente Costa diceva di comprendere e condividere la necessità di aprire questo dibattito”, sull’urgenza di indicare ufficialmente un negoziatore dell’Unione europea al tavolo di pace per la guerra in Ucraina”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a margine della sua visita in corso a Eicma. “Penso che abbiamo posto una questione pragmatica sulla quale molti colleghi sono d’accordo e confidiamo che si possa trovare una soluzione”, ha concluso la premier.