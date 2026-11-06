Paraguay, si dimette il presidente Peña: proteste in piazza

Nelle strade di Asunción, capitale del Paraguay, la popolazione ha protestato mentre il Congresso avviava la procedura di impeachment contro il presidente Santiago Peña. Peña è sotto inchiesta penale in seguito al crollo di un’importante banca digitale. Il leader sudamericano si sta preparando a difendersi oggi davanti al Senato in vista di una possibile destituzione. La crisi della banca Ueno ha inimicato a Peña il Partito Colorado, al potere da lungo tempo, un’inversione di rotta sorprendente per l’ex economista del Fondo Monetario Internazionale. Peña godeva dell’appoggio dei politici più influenti del Paese ed era stato accolto a Washington solo poche settimane fa come un alleato chiave dell’amministrazione Trump. In una giornata ricca di colpi di scena, Peña ha comunicato le sue dimissioni ieri tramite X. Pochi istanti dopo, la Camera bassa ha votato all’unanimità per l’impeachment. Entrambe le camere hanno rifiutato le dimissioni di Peña e il Senato ha deciso di procedere con un processo che potrebbe destituire il presidente.