Papa Leone XIV, l'Uruguay si prepara ad accogliere il pontefice: cappellini e bandiere vaticane

L’Uruguay, uno dei paesi più laici dell’America Latina, si prepara ad accogliere Papa Leone XIV. Alcuni uruguaiani sperano che la sua visita possa ravvivare l’interesse per la Chiesa cattolica. Altri la vedono come un’occasione perfetta per dare visibilità al proprio paese. A Montevideo, i venditori ambulanti stanno già vendendo bandiere vaticane e cappellini con l’immagine del Papa, mentre la capitale si prepara alla prima visita papale dal 1988. Le autorità ecclesiastiche hanno segnalato un forte interesse per la visita, con i biglietti per la Messa di Leone XIV allo Stadio Centenario di Montevideo andati esauriti in soli due giorni. L’itinerario prevede un incontro con il Presidente Yamandú Orsi, una visita a un quartiere colpito dalla violenza delle bande e una messa a Paysandu. Leone si recherà inoltre in Florida per le celebrazioni in onore della Vergine dei Trentatré, figura religiosa strettamente legata all’indipendenza dell’Uruguay.