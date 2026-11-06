Papa Leone XIV in partenza da Roma per l'America Latina: visiterà Uruguay, Argentina e Perù

Papa Leone XIV è partito da Roma questa mattina per il suo primo viaggio in America Latina da pontefice, che lo vedrà visitare Uruguay, Argentina e Perù. La visita riveste particolare importanza per i profondi legami di Leone con il Perù, dove ha trascorso decenni come missionario e leader della Chiesa. È stato vescovo di Chiclayo dal 2015 al 2023. Il suo ritorno a Chiclayo si preannuncia come un momento cruciale. Il Vaticano ha comunicato che Leone sarà in Uruguay dal 6 all’8 novembre, in Argentina dall’8 all’11 novembre e in Perù dall’11 al 17 novembre. Un itinerario dettagliato verrà pubblicato in seguito.