Napoli, presentata la 3°edizione del Racing Show: "Sogniamo la F1 in città, Kimi Antonelli nostro ambasciatore"

Presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, è stata presentata la terza edizione del Napoli Racings Show con il sindaco Gaetano Manfredi e il presidente del Napoli Racing Show Enzo Rivellini con i saluti attraverso videomessaggio del Sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, e il presidente ACI Geronimo La Russa. “Si sono iscritti piloti fortissimi, il livello quest’anno è straordinario. Abbiamo un sogno portare il Gran Premio di Formula 1 a Napoli, Gran Premio del Mediterraneo. Ho suggerito al sindaco di nominare ambasciatore nel mondo per la Formula 1 a Napoli Kimi Antonelli, che è nato a Bologna ma è cresciuto nei kartodromi campani”. Cosi Enzo Rivellini, presidente de Napoli Racing Show. “Napoli è la naturale capitale del Sud, in una fase di crescita, di sviluppo e di grande visibilità internazionale. Il compito della città è anche di rappresentare un Sud dinamico, giovane che vuole correre con le proprie gambe”, le parole del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.