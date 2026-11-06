Malesia, l'ex premier Najib Razak lascia il carcere: sconterà il resto della pena agli arresti domiciliari

L’ex primo ministro malese Najib Razak sta per lasciare il carcere e passare agli arresti domiciliari dopo che il suo partito politico ha pagato una multa di 50 milioni di ringgit (12,3 milioni di dollari Usa), come previsto dai termini della grazia reale concessagli. Si sono visti arrivare furgoni della polizia penitenziaria presso la residenza di Najib. Najib, 73 anni, è in carcere dall’agosto 2022, quando la Corte Suprema malese ha confermato la sua condanna in un caso legato al saccheggio multimiliardario del fondo di investimento statale 1Malaysia Development Berhad. A settembre, il re della Malesia ha concesso a Najib una rara grazia reale, permettendogli di scontare il resto della sua pena detentiva per corruzione agli arresti domiciliari.