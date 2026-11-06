Israele, Herzog: "Domenica conferirò l’incarico per la formazione del governo"

Il presidente israeliano Isaac Herzog ha annunciato che domenica rivelerà a chi verrà data la prima opportunità di formare un nuovo governo di coalizione. Ha tenuto una seconda e ultima giornata di incontri con i partiti politici per ascoltare le loro proposte. La scelta spetta al presidente, che con ogni probabilità sarà affidata all’attuale primo ministro Netanyahu o al suo principale rivale, l’ex capo militare Gadi Eisenkot. Nel frattempo, a Gerusalemme si sono svolte manifestazioni di dissenso. In una protesta davanti alla residenza di Herzog, i manifestanti hanno chiesto la formazione di un governo sionista di ampia coalizione. In un’altra manifestazione, a poche centinaia di metri di distanza, i manifestanti hanno chiesto un governo che includesse sia arabi che ebrei.