Francia, autobus con studenti si schianta a Lent e fa due morti: la polizia sul luogo dell'incidente

Un autobus interurbano che trasportava passeggeri, tra cui bambini diretti a scuola, si è schiantato venerdì mattina nell’est della Francia, causando la morte di un minorenne e un giovane adulto, secondo quanto riferito dalle autorità francesi. La prefettura della regione di Ain ha dichiarato che 16 persone sono rimaste ferite, di cui tre in modo grave. L’incidente è avvenuto nei pressi della città di Lent, a nord-est di Lione. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza e le forze dell’ordine che hanno chiuso le strade adiacenti. Secondo quanto riportato da BFM TV, tra i passeggeri c’erano anche bambini che si recavano alle scuole medie e superiori della zona. Una fotografia scattata sul luogo dell’incidente mostrava l’autobus uscito di strada e finito in un fossato.