Fine vita, Zaia: "Serve una legge nazionale sul tema"

Luca Zaia torna sulla legge sul fine vita approvata dalla Regione Veneto e impugnata dal governo. “Io sono convinto che la legge che è stata approvata nel Consiglio regionale del Veneto sul fine vita sia assolutamente in linea con la Costituzione. È stata scritta interpretando fino in fondo tutti i richiami, tutti i dettami e le osservazioni di tutte le diciamo sentenze che la Corte ha emanato sul fine vita, quindi ci affronteremo questo nuovo percorso di discussione della nostra legge e quindi di difesa della nostra legge all’interno della Corte Costituzionale”, afferma in un video il presidente del Consiglio regionale veneto. “Tutto ciò premesso, questo dibattito esiste perché nel Parlamento italiano, nei parlamenti italiani dal 2009 ad oggi non si ha mai avuto la forza o la volontà di approvare una legge. Una legge nazionale servirebbe ovviamente a dare risposta a tutte le regioni e a tutti quei pazienti che chiedono di poter gestire il loro fine vita”.