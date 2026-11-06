Del Vecchio alla presentazione del nuovo QN: "Ci saranno altri investimenti nell'editori? Assolutamente si"

Sfilata di ospiti alla presentazione a Roma del nuovo corso di QN Media, la realtà editoriale che include Quotidiano Nazionale, Il Resto del Carlino, La Nazione e il Giorno, edita dal gruppo guidato da Leonardo Maria Del Vecchio. Nella splendida location della Galleria Nazionale d’Arte Moderna della Capitale si susseguono politici, giornalisti e persone del mondo dello spettacolo. Su tutti lo stesso Del Vecchio che, arrivato con la figlia in braccio, ha salutato i giornalisti e fotografi presenti all’esterno del museo. A chi gli chiedeva se ci saranno altri investimenti nel mondo dell’editoria ha risposto “assolutamente sì”. In uscita intercettato anche Fedez, che ha fatto l’in bocca al lupo all’amico editore e ha poi scherzato con i giornalisti assicurando sulla bontà del buffet.

Tra i politici, il vicepremier Antonio Tajani ha sottolineato l’importanza, per la crescita della democrazia, del rafforzamento e del rilancio dei quotidiani, mentre il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi ha scongiurato la possibilità di vedere Del Vecchio candidarsi: “Come fa? ha tanto da fare qui, adesso”. “Se è umiliante che tutti questi politici siano alla corte di un miliardario? Siamo venuti per una testata storica del mondo dell’editoria”, ha risposto.

Infine anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha mandato il suo in bocca al lupo al nuovo QN, sottolineando l’importanza della pluralità nell’informazione.