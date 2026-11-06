Covid, bagarre in audizione Speranza: seduta commissione sospesa dopo pochi minuti

Riparte con toni accesi, alta tensione e accuse di mancata trasparenza l’audizione dell’ex ministro della Salute Roberto Speranza in Commissione d’inchiesta Covid. Al centro delle polemiche degli esponenti FdI contro il deputato dem sono alcuni dei documenti discussi nella precedente seduta, il 26 ottobre e dopo poco più di un quarto d’ora di iniziali interventi sull’ordine dei lavori il capogruppo FdI alla Camera Galeazzo Bignami attacca l’ex ministro alzando la voce: “Abbiamo chiesto documenti che non sono depositati. Cosa nasconde onorevole Speranza?” I toni si alzano fino a che il presidente della Commissione Marco Lisei sospende la seduta che riprende poco dopo.