Cinema, Robert Pattinson riceverà il 40° American Cinematheque Award il 9 febbraio 2027

Robert Pattinson riceverà il 40° American Cinematheque Award in riconoscimento della sua carriera di attore. Il premio verrà consegnato il 9 febbraio 2027 al Beverly Hilton di Beverly Hills, come annunciato dall’American Cinematheque. Pattinson ha ottenuto il primo riconoscimento nel settore nel 2005 con “Harry Potter e il Calice di Fuoco“. In seguito, ha raggiunto la fama mondiale con “Twilight“. Da allora ha recitato in film di vario genere: produzioni indipendenti, grandi studi cinematografici e collaborazioni con registi di spicco come Christopher Nolan, Robert Eggers e Bong Joon Ho. Tra i suoi progetti per il 2026 figurano la commedia romantica “The Drama” della A24, “Odissea” di Nolan e il thriller psicologico “Primetime“, di cui è anche produttore. È inoltre previsto che appaia in “Dune: Parte 3” di Denis Villeneuve ed è attualmente impegnato nelle riprese di “The Batman – Parte II“. Pattinson sarà il quarantesimo vincitore del premio, che riconosce gli artisti per il loro contributo al cinema. Tra i precedenti premiati figurano Steven Spielberg, Martin Scorsese, Jodie Foster, Denzel Washington, Nicole Kidman, George Clooney, Helen Mirren e Michael B. Jordan. Il gala annuale raccoglie fondi per l’organizzazione no-profit American Cinematheque, sostenendo la sua programmazione annuale nei cinema di Los Angeles.