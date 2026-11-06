Brunori Sas scherza con una fan sul palco durante Guardia ‘82: "Mi rubi la scena"

Al termine del primo dei suoi spettacoli all’auditorium della conciliazione a Roma, Brunori SAS ha ricevuto da Giovanna, una sua fan di Cosenza, un cartello scritto in dialetto cosentino: “Dariù, signu venuta longa longa di Cusenza e mo na canzona fammilla cantà cu tia”. Immancabile l’ironia di Dario, che ha risposto scherzando “ma come ti permetti, un artista internazionale come me!”. Poco dopo, però, dopo una lunga standing ovation del pubblico, Brunori ha quindi deciso di omaggiare i presenti con un bis, per il quale ha chiesto proprio a Giovanna di raggiungerlo sul palco. La canzone scelta era Guardia ‘82 e la spettatrice ha iniziato a cantarla davvero bene, riscuotendo il favore del pubblico. Di nuovo, quindi l’artista ha deciso di metterla sull’ironia: “adesso mi stai rubando la scena”, ha detto dopo il primo ritornello. “Uno li fa salire sul palco pensando che siano.. e invece! Ma come ti permetti a venire qui e… vabbè, andiamo avanti!”. I due hanno ripreso quindi a duettare sulle note del celebre brano del cantautore cosentino, accompagnati dal pubblico in piedi che cantava con loro.