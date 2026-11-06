ADA,"InclusiveHub" e "Sin#Aps": palestre di comunità e corsi digitali contro l'isolamento sociale

“Solitudine intergenerazionale e isolamento sociale sono i due grandi temi della contemporaneità che riguardano le persone anziane e su cui troppo poco si sta ancora facendo”. L’allarme arriva da Antonio Derinaldis, Portavoce della Rete Associativa ADA (Federazione delle Associazioni per i diritti degli anziani): “Sicuramente – spiega Derinaldis – il terzo settore sta affrontando questo tema con grande dinamicità. Le solitudini sono, sì, intergenerazionali, l’isolamento è sociale, però ci sono anche tante solitudini che sono emotive, abitative, digitali e possiamo dire ormai che sono anche completamente relazionali e cognitive. Come Rete Associativa ADA abbiamo in campo due grandi progetti nazionali, finanziati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, uno si chiama InclusiveHub e l’altro Sin#Aps, i quali sono reti di comunità attive per l’innovazione e il benessere delle persone. Le parole chiave sono coesione, fragilità abitativa, integrazione intergenerazionale ma soprattutto al centro c’è il contrasto alla solitudine e all’isolamento sociale. Tutto questo lo faremo attraverso palestre di comunità all’interno della rete delle ADA, workshop di teatro, corsi di alfabetizzazione digitale, non solo per gli anziani ma anche per i giovani, proprio per favorire il dialogo tra le tra le generazioni. Ci sarà poi la cucina intergenerazionale e anche un grande momento di attenzione e di formazione sulle nuove competenze rivolto a tutti coloro, soprattutto al mondo dei volontari, che vogliono occuparsi di terzo settore. Io credo – avverte ancora Derinaldis, guardando al futuro – che l’Italia abbia assolutamente necessità di una grande strategia nazionale sulla connessione sociale e sul contrasto alle solitudini, proprio come hanno fatto tantissimi altri paesi come la Spagna e il Giappone. Si tratta appunto di immaginare – spiega – come tutte le politiche pubbliche rispondano ad una semplice domanda: ogni singola iniziativa che il governo fa, aumenta o diminuisce i legami significativi fra le persone? E ovviamente noi abbiamo tantissime persone anziane sole, ma ogni giorno che passa anche tanti giovani iniziano a essere soli.”