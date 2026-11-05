Sud, Mattarella: “Chi vi nasce possa scegliere liberamente di restare o tornare”

“Come dicono i quattro verbi della Fondazione, così chiaramente indicati, chi nasce nel Meridione possa scegliere liberamente di restarvi, possa tornarvi se fa esperienza altrove, e possa aggiungersi chi viene da fuori per arrivare nel Meridione. Questa è una chiave di sviluppo dell’intero Paese, un interesse nazionale dell’Italia, e quanti lavorano a questo scopo svolgono un compito prezioso nella vita della nostra comunità nazionale”, ha ha affermato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo a Napoli alla cerimonia per il 20° anniversario della Fondazione con il Sud.