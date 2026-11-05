Stash contro lo spreco alimentare: l'aneddoto della panetteria che aveva con suo papà

Stash contro lo spreco alimentare. “Quando avevo una panetteria con mio papà, a fine giornata, quando avanzavano le brioche, prendevamo dei sacchetti e li donavamo ai senza tetto. Mi ero appena trasferito a Milano e avevamo questa possibilità sebbene non navigassimo nell’oro. L’onorevole Gadda mi ha fatto notare che quel gesto lì, sebbene nobile, era un reato. Bello ma un bel reato. Quindi grazie a lei, alla legge 166, è diventata una cosa possibile”, ha detto il cantante e frontman dei The Kolors, che ha Milano ha partecipato all’evento “Donazione delle eccedenze: un’alleanza circolare con nuove opportunità per le imprese”, promosso da Fondazione Valore e Fondazione Terzjus in collaborazione con Intesa Sanpaolo, socio fondatore della Fondazione Valore, e con il sostegno di Fondazione Cariplo. L’artista, inoltre, ha prestato la voce al video istituzionale realizzato per l’occasione.