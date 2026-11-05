Salario minimo, Schlein: "In altri Paesi ha aiutato le famiglie davanti all'inflazione"

Elly Schlein torna a parlare del salario minimo in occasione dell’assemblea di programma della Cgil, “Il futuro è adesso”, al Teatro Brancaccio di Roma. “Quella di oggi è una bella occasione e sul lavoro sono già tante le proposte che abbiamo fatto insieme alle opposizioni. Penso a quella sul salario minimo, che in altri Paesi ha aiutato molto le famiglie davanti all’inflazione che sta galoppando e rispetto a una perdita di potere d’acquisto che in questo Paese ha colpito più che altrove”, ha detto la segretaria del Partito Democratico. Presenti all’evento anche Maurizio Landini, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli, Riccardo Magi e Maria Elena Boschi.