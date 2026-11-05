Report, Piervincenzi: "Non abbiamo sentito Ranucci, gli auguriamo il meglio"

Daniele Piervincenzi, nuovo conduttore di Report assieme a Claudia Di Pasquale, non ha sentito Sigfrido Ranucci a pochi giorni dalla ripresa del programma di Rai3, in onda da domenica 8 novembre. “Se l’abbiamo sentito? No, per la verità no, non l’abbiamo sentito. Ci aspettiamo un in bocca al lupo da tutti quelli che hanno partecipato a questa avventura di Report. L’endorsement e il sostegno di Milena Gabanelli ci ha fatto molto piacere”, ha detto il giornalista in occasione della presentazione della nuova stagione della trasmissione a Roma. “Gli auguriamo il meglio. Sappiamo che è impegnato in Spotlight, è un programma importante di Rai News, gli auguriamo tutta la fortuna”, ha aggiunto Piervincenzi. Gli ha fatto eco la co-conduttrice Claudia Di Pasquale, già storica autrice del programma: “Sarà sicuramente una sfida quella di riuscire a mantenere alta l’attenzione e questo è proprio quello che noi proveremo a fare, cioè dimostrare di essere appunto sempre Report e di essere all’altezza”.