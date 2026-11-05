Report, gli inviati: "Il programma non cambia dopo Ranucci"

L’inviato Daniele Autieri, intervenendo durante la conferenza stampa di lancio della nuova stagione di Report, ha specificato come la sua inchiesta sui presunti depistaggi di Valter Lavitola sul caso del Cantiere Navale Vittoria siano stati affrontati e verificati già nella scorsa stagione, a testimonianza del fatto – secondo Autieri – che non ci sia stato nessun cambiamento nel cosiddetto “metodo Report”. “Ricordiamoci tutti che quel contatto di Lavitola è del 19 marzo scorso e quella verifica di quello che lui mi ha detto dura una settimana. Il secondo pezzo sul cantiere va in onda il 18 aprile, e il 18 aprile non c’è niente di quello che lui mi aveva detto perché dopo le verifiche noi proviamo che è tutta fuffa. A condurre Report in quei giorni c’era ancora Sigfrido Ranucci. Ciò dimostra che questo programma aveva gli anticorpi e li ha avuti sempre. Non c’è stato un ‘metodo Report’ prima e dopo. Questo programma è sempre stato Report”, ha affermato Autieri.

Tra gli inviati del programma ha preso la parola anche Danilo Procaccianti, rivolgendosi ai colleghi che negli scorsi mesi hanno dedicato tantissimi articoli, spesso critici, al programma. “Dopo tutta la me**a che ci avete buttato addosso per mesi questa è l’unica possibilità di rispondere e ne approfitto. Vi siete giustamente occupati delle cronache giudiziarie, dopodiché vi siete un po’ allargati, parlando di questo ‘metodo Report’. Sembrava quasi che avessimo ucciso la gente o rovinato la vita delle persone. Il ‘metodo Report’ è quello di una squadra assolutamente indipendente. Io incontravo Ranucci all’inizio dell’inchiesta e dopo tre mesi quando era pronta. Quindi forse c’è un po’ di invidia nei confronti di questa libertà”.