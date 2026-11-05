Report, Di Pasquale: "Sento responsabilità, dimostreremo indipendenza e autonomia"

“Lavorando a Report da 15 anni sento tutta la responsabilità e il peso di aver ereditato la conduzione di questo programma, conduzione che non avrei mai immaginato di avere. Il nostro desiderio è quello di riuscire a dimostrare al pubblico di essere sempre noi. E noi il nostro scopo è quello di essere indipendenti, autonomi e rigorosi come sempre. La squadra è sempre la stessa, gli stessi inviati, gli stessi filmmaker, montatori, produzione e quant’altro e siamo rimasti qui proprio per difendere il programma e la sua autonomia”. Così Claudia Di Pasquale, neo co-conduttrice Di ‘Report’, a margine della conferenza stampa di lancio della nuova stagione del programma. “L’autonomia passa anche dall’inchiesta annunciata su Lavitola? Per noi è molto importante fare questa inchiesta sul cantiere navale Vittoria, di cui ci siamo già occupati con altre due inchieste in precedenza, una dello scorso autunno e della scorsa primavera. Ovviamente dopo che Lavitola è stato indagato come presunto mandante dell’attentato” a Sigfrido Ranucci “abbiamo avuto la possibilità di rimettere insieme i pezzi e comprendere avvenimenti che erano accaduti”.

Le fa eco l’altro conduttore, la new entry Daniele Piervincenzi: “Non vediamo l’ora Di cominciare. È stata una preparazione estremamente lunga, un po’ travagliata, qualche tempesta l’abbiamo attraversata e adesso non vediamo l’ora di andare in studio. Abbiamo delle inchieste bellissime, una grande prima puntata, non vediamo l’ora di presentarla al pubblico”. “Possiamo anticiparvi – ha aggiunto – che c’è una grande inchiesta che riallaccia un po’ i fili una della scorsa edizione sui cantieri navali Vittoria”. Il giornalista ha quindi aggiunto: “Andremo nel mondo degli influencer del degrado, delle microplastiche che finiscono nel piatto, dei tartufi bianchi di Alba che però le Langhe non le hanno mai viste. Inchieste estremamente frontali, sfiziose, nello stile di Report”.