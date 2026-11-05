Report, Di Pasquale in lacrime alla presentazione della nuova stagione: "Estate orribile, sotto attacco tutti i giorni"

“La squadra è rimasta unita per difendere questo programma”. Così Claudia Di Pasquale, co-conduttrice di ‘Report’, presentando la nuova stagione del format di Rai3. “Abbiamo attraversato un’estate orribile – ha detto in lacrime – siamo stati oggetto di attacchi tutti i giorni. Siamo stati stritolati da una campagna mediatica spesso pretestuosa, ma siamo rimasti qua. Quello che vorrei rivendicare con forza è che siamo qua per tutelare ‘Report’. Sentiamo la responsabilità di restare qui a presidiarlo”.