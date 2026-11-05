Report, Corsini: "Vissuti mesi difficili, questo programma è patrimonio del servizio pubblico"

Paolo Corsini, direttore dell’Approfondimento Rai, ha presentato a Roma la nuova stagione di Report, affidata alla conduzione di Daniele Piervincenzi e Claudia Di Pasquale, senza nascondere le difficoltà affrontate nell’ultimo periodo. “Come Rai ci siamo trovati a gestire una delle questioni editoriali più delicate della storia recente dell’azienda. Sono stati mesi non facili per me, per la redazione e per tutta la Rai e non solo per questioni editoriali, ma per una combinazione di vicende giudiziarie, polemiche politiche e tensioni che hanno contribuito a creare una situazione di pressione”, ha affermato. “La tv funziona a cicli e un programma ha anche bisogno di rinnovarsi. Questa sfida non solo l’abbiamo accettata, ma bisogna anche provare a vincerla”, ha aggiunto Corsini. “Report è un patrimonio del servizio pubblico, lo è per la sua storia, per i contributi. Negli ultimi mesi ho assunto decisioni importanti, la Rai ha deciso. Decisioni che non sono il frutto di polemiche esterne, ma che sono state assunte nell’ambito delle prerogative della direzione di genere. L’obiettivo è che un programma così importante possa agire sempre in un contesto di serenità”.