Papa Leone XIV, svelata la Papamobile della visita in Perù

A una settimana dall’arrivo di Papa Leone XIV in Perù, General Motors Perù, insieme alla Nunziatura Apostolica e alla Conferenza Episcopale Peruviana, ha presentato ufficialmente una delle “Papamobili” Chevrolet che saranno utilizzate durante la visita apostolica del Santo Padre, prevista dall’11 al 16 novembre. Si tratta di due esemplari del noto pick-up Chevrolet Colorado, allestiti secondo le specifiche tecniche richieste dal Vaticano per garantire che Papa Leone XIV possa svolgere il suo programma di attività in sicurezza e comfort durante il soggiorno nel Paese. Uno di questi veicoli è già in viaggio verso la città di Chiclayo, nel nord del Perù, dove Papa Leone XIV farà la sua seconda tappa dopo Lima.

La cerimonia di consegna si è svolta presso la sede della Nunziatura Apostolica, dove era esposto uno dei veicoli, appositamente allestito per gli spostamenti del Pontefice. In totale, saranno due le Papamobili Chevrolet ad accompagnare il Papa nei suoi viaggi. A causa delle distanze tra le città e delle esigenze dell’itinerario, un veicolo sarà utilizzato per gli spostamenti a Lima e Cusco, mentre il secondo sarà impiegato per le attività previste a Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba e Pucallpa.