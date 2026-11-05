Omicidi di Villa Pamphili, Kaufmann condannato all'ergastolo: la lettura della sentenza

Ergastolo. È la pena a cui i giudici della prima Corte d’assise di Roma hanno condannato Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, il cittadino americano che uccise la compagna, Anastasia Trofimova, e la figlia Andromeda. Le due donne vennero trovate morte a Roma, nel parco di Villa Pamphili, il 7 giugno del 2025. Era stato il sostituto procuratore della procura della Repubblica di Roma, Antonio Verdi, a sollecitare il carcere a vita per Francis Kaufmann. I giudici hanno disposto anche l’isolamento diurno per tre anni e la provvisionale di 100mila euro a vittima da rifondere ai parenti.