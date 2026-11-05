Francia, nuova giornata di proteste e manifestazioni: "Oltre 600mila in piazza"

Centinaia di migliaia di persone hanno partecipato a scioperi e manifestazioni organizzate dai sindacati in tutta la Francia oggi, giovedì 5 novembre, per chiedere aumenti salariali e sostenere il movimento di protesta degli studenti delle scuole superiori. Dopo oltre un mese di grandi proteste in tutto il Paese, oggi si sono svolte nuove grandi manifestazioni a Parigi, Lione, Marsiglia e in altre città, la maggior parte delle quali svolte in modo pacifico. Secondo la stima fornita dal ministero dell’Interno francese, sono oltre 600mila i manifestanti che oggi sono scesi in piazza. Un funzionario governativo ha segnalato episodi di violenza nelle città di Lione, Nantes, Pau, Orléans, Rennes e Tolosa.