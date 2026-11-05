Allarmi bomba sugli aerei: i cambi di rotta del volo Aer Lingus da Dublino a Roma su Flightradar24

Caos nei cieli d’Europa questa mattina: una serie di allarmi bomba hanno provocato almeno 12 dirottamenti di altrettanti aerei, alcuni dei quali partiti o diretti in Italia. Tra i voli coinvolti quello di Aer Lingus Dublino-Roma delle 6.35. L’aereo è stato dirottato verso una base aerea militare nella Francia occidentale, secondo quanto riferito dall’ufficio del primo ministro francese, ed è atterrato in sicurezza alla base di Evreux, in Normandia. I siti di monitoraggio dei voli come Flightradar24 hanno mostrato i cambi di rotta del Dublino-Roma prima dell’atterraggio: mentre si stava avvicinando a Parigi il velivolo ha invertito bruscamente rotta e ha effettuato diverse virate prima di dirigersi verso Evreux. Tutti i 151 passeggeri e i sei membri dell’equipaggio stanno bene.