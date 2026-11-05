A Milano i funerali di Adriano Zecchillo, uno dei quattro militari italiani morti in Bosnia

Milano ha dato l’ultimo saluto a Franco Adriano Zecchillo, 64 anni, uno dei quattro militari italiani morti nell’elicottero schiantatosi in Bosnia il 29 ottobre scorso. “Era un volontario che svolgeva questa sua attività con il cuore. La Croce Rossa perde un grandissimo volontario, una persona che si è sempre resa disponibile e che ha fatto della sua semplicità la sua grande forza”, ha detto Maurizio Bonomi, presidente della Regione Lombardia della Croce Rossa italiana. Presente ai funerali, svolti nella parrocchia Maria Regina Pacis, anche Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d’Italia. “Sono vicino alla madre e all’esercito italiano, che sta svolgendo un compito importante in un momento grave a difesa dei confini europei”, ha affermato fuori dalla chiesa.