Ucraina, attacchi notturni su Rivne e Odessa: almeno un ferito

Nuovi attacchi russi contro l’Ucraina. Nella notte una persona è rimasta ferita in un raid sferrato contro la città di Rivne, nell’ovest del Paese. Nel frattempo, a Odessa, un secondo attacco ha provocato un incendio in un centro commerciale. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme tra ripetuti allarmi aerei. Non sono stati segnalati feriti. Complessivamente, nella notte tra martedì e mercoledì la Russia ha lanciato 310 droni di tipo Shahed contro l’Ucraina. Le difese di Kiev ne hanno abbattuto o neutralizzato elettronicamente 272.