Tosca d’Aquino: “L'intelligenza artificiale non copierà mai l'ironia degli essere umani”

“Io penso che per gli italiani la voglia di prendersi in giro non sia mai passata, è sempre la stessa”. Tosca D’Aquino racconta il personaggio che interpreta nell’ultimo film di Leonardo Pieraccioni, “Un weekend artificiale“. Un film che affronta il tema dell’intelligenza artificiale con l’ironia che ha accompagnato tutti i film di Pieraccioni. “La cosa meravigliosa – spiega – che non può avere l’intelligenza artificiale, è proprio l’ironia, l’ironia di giocare su tutto, di poter dire qualsiasi cosa. Per cui secondo me è rimasto uguale anche quel desiderio nostro di giocare come quando eravamo ragazzi e farlo tuttora anche in età più matura”.