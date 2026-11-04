Stati Uniti, esplosione in uno stabilimento chimico: le immagini della colonna di fumo

Mercoledì mattina le squadre di soccorso sono intervenute in seguito a un’esplosione in uno stabilimento chimico a Greenville, nel Mississippi, che ha provocato un’enorme colonna di fumo nero.

La deflagrazione si è verificata intorno alle 7 del mattino presso la fabbrica della Loveland Products. Il sindaco ha affermato che la sicurezza dei residenti, dei primi soccorritori e delle persone che lavorano all’interno o nelle vicinanze dello stabilimento è la massima priorità della città.

I funzionari municipali hanno esortato i residenti a evitare l’area circostante, mentre le squadre di emergenza si sono messe al lavoro per valutare la situazione, domare l’incendio e determinare se fossero necessarie ulteriori misure di protezione.

Secondo le informazioni preliminari fornite dalla direzione dello stabilimento, l’incidente ha comportato un incendio associato a un diserbante presente in una camera di riscaldamento.