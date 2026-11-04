Sanità, Fico: "Governo non ci ha ascoltato su aumento Fondo, continueremo a chiederlo”

“Le Regioni, in sede di Conferenza delle Regioni, avevano indicato una cifra per aumentare il Fondo sanitario nazionale. Non era un capriccio, ma qualcosa di cui le Regioni hanno bisogno. Purtroppo il governo su questo non ci ha ascoltato ed è un problema, perché l’aumento del Fondo sanitario nazionale non corrisponde neanche all’aumento dei costi, del personale, delle nuove assunzioni e alla gestione delle Case e degli Ospedali di comunità. È quindi un problema che, ad oggi, affrontano tutte le Regioni e chiederemo sempre più risorse”, ha dichiarato il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, a margine delle celebrazioni del 4 Novembre, Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate, a Napoli.